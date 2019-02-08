08 Şubat 2019, Cuma
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Tunahan için pasta kesildi
Giriş Tarihi: 08.02.2019
Dünkü idmanın ardından Tunahan Ergül'e doğum günü kutlaması yapıldı.
19 yaşına giren genç oyuncuya kesilen pastadan ilk dilimi kaptanlardan Joao Pereira ikram ederken, teknik heyet ve takım arkadaşları genç oyuncuyu tebrik etti. Büyük mutluluk yaşadığını belirten Tunahan, hedefinin A takımda kalıcı olmak olduğunu dile getirdi.
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