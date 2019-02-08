08 Şubat 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Tunahan için pasta kesildi

Tunahan için pasta kesildi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.02.2019

Dünkü idmanın ardından Tunahan Ergül'e doğum günü kutlaması yapıldı.

19 yaşına giren genç oyuncuya kesilen pastadan ilk dilimi kaptanlardan Joao Pereira ikram ederken, teknik heyet ve takım arkadaşları genç oyuncuyu tebrik etti. Büyük mutluluk yaşadığını belirten Tunahan, hedefinin A takımda kalıcı olmak olduğunu dile getirdi.
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