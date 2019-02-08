Tunahan için pasta kesildi

Dünkü idmanın ardından Tunahan Ergül'e doğum günü kutlaması yapıldı.

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19 yaşına giren genç oyuncuya kesilen pastadan ilk dilimi kaptanlardan Joao Pereira ikram ederken, teknik heyet ve takım arkadaşları genç oyuncuyu tebrik etti. Büyük mutluluk yaşadığını belirten Tunahan, hedefinin A takımda kalıcı olmak olduğunu dile getirdi.