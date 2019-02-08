08 Şubat 2019, Cuma
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Ünal Karaman: Buna da şükür
Giriş Tarihi: 08.02.2019
Ünal Karaman, sakatlıklar için, “Daha kötüsü de olabilir” derken, mazeretlerin arkasına sığınmayacaklarını ifade etti.
Teknik direktör Ünal Karaman, derbi öncesi oyuncuların motivasyonunu artırmak için yoğun çaba harcıyor. Başarılı çalıştırıcı, sık sık bire bir görüşmeler yaparken tüm takıma asla mazeretlerin arkasına sığınmayacaklarını vurguladı. Son dönemde yaşanan sakatlıklar nedeniyle canı oldukça sıkkın olan Karaman buna rağmen ümidini elden bırakmıyor. Tecrübeli hoca, "Bir şansızlık var ama neden bilmiyorum. Daha kötü ne olur bilemediğim için bu duruma da şükrediyorum. Her maç bittikten sonra daha ciddi sakatlık olmaması için dua ediyoruz. Ama sakatlıkları geçen ve aramıza dönen arkadaşlarımız da var. Onların da sevincini yaşıyoruz" dedi.
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