08 Şubat 2019, Cuma
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Sosa, Arda, Muzaffer Cem, Kağan, Ali Osman, Oğuzhan, Batuhan, Murat Cem, Tunahan, Kerem, Behlül, Berkay, Ebrar ve Koray'ın yer aldığı grup önce salonda ardından sahada kuvvet ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Hazırlıklar bugün tam kadro devam edecek.
Sosa ve gençlere özel antrenman
Giriş Tarihi: 08.02.2019
Bordo-mavili takımda sürekli forma giyen oyuncular dünü dinlenerek geçirirken, sakatlığı büyük ölçüde geçen Jose Sosa ve genç futbolcular özel bir antrenman yaptı.
Sosa, Arda, Muzaffer Cem, Kağan, Ali Osman, Oğuzhan, Batuhan, Murat Cem, Tunahan, Kerem, Behlül, Berkay, Ebrar ve Koray'ın yer aldığı grup önce salonda ardından sahada kuvvet ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Hazırlıklar bugün tam kadro devam edecek.
FİLİP NOVAK SALONDA ÇALIŞTI
Ankaragücü maçında sol ayak baş parmağı kırılan Novak çalışmalara başladı. Takımdan ayrı kondisyon salonunda çalışan Çek oyuncunun çok istekli olduğu öğrenildi. Bugünkü antrenmanda kendisini deneyecek olan Filip ağrı hissetmezse kadroya alınacak.
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