08 Şubat 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Tahkim’den kötü haber

Tahkim’den kötü haber
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.02.2019

Burak Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen 2017'de 400 bir euro tutan alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle 'ye başvurmuş ve ardından konu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na sevkedilmişti. UÇK, menajer Ergezen'i haklı bulunca konuyu 'na taşıdı. Tahkim de UÇK'nın kararını onadı. Bordo- mavililer, 400 bin euro'yu Ergezen'e ödeyecek.
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