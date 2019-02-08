08 Şubat 2019, Cuma
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Tahkim’den kötü haber
Giriş Tarihi: 08.02.2019
Burak Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen 2017'de 400 bir euro tutan alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle TFF'ye başvurmuş ve ardından konu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na sevkedilmişti. UÇK, menajer Ergezen'i haklı bulunca Trabzonspor konuyu Tahkim Kurulu'na taşıdı. Tahkim de UÇK'nın kararını onadı. Bordo- mavililer, 400 bin euro'yu Ergezen'e ödeyecek.
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