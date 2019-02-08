08 Şubat 2019, Cuma
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Biletler bugün satışa çıkıyo
Giriş Tarihi: 08.02.2019
Galatasaray maçında Trabzonsporlu taraftarlara ayrılan biletler bugün satışa sunulacak.
Galatasaray maçında Trabzonsporlu taraftarlara ayrılan biletler bugün satışa sunulacak. Fiyatı 100 TL olarak belirlenen biletler saat 11.00'den itibaren www. passo.com.tr adresi üzerinden satın alınabilecek. Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
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