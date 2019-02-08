08 Şubat 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Amiri özel programla

Amiri özel programla
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.02.2019

Ümraniyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında beklenen performansı sergileyemeyen Vahid Amiri'ye teknik heyet takviye idman programı verdi. İran 'ndan yorgun dönen oyuncunun, takımla aynı seviyeye gelebilmek için kendisine verilen programı harfiyen uyguladığı ifade edildi.
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