08 Şubat 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Safa yanlış teşhis kurbanı

Safa yanlış teşhis kurbanı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.02.2019

Sezon başında ile sözleşme imzalayan ve ardından 1461'e geçiş yapan 19 yaşındaki Safa Kınalı'dan gelen haber üzdü...

Uzun süredir ayağıdan yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giymeyen genç yeteneğin kemikleri birbirine bağlayan bağının koptuğu ve sezonu kapattığı ortaya çıktı. Safa Kınalı'nın yanlış teşhis kurbanı olduğu belirtildi.
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