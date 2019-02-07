İndirime git Olcay

Kadro dışı bırakılan ama hiçbir takıma gitmeyen Olcay Şahan ile yönetim masaya oturdu.

TRABZONSPOR HABERLERİ

Yönetim, yılda 1.7 milyon euro kazanan ve alacakları bulunan 31 yaşındaki sağ kanada, 'İndirim yap ve takıma katıl" teklifini sundu. Tecrübeli futbolcu bu öneriye sıcak bakarken, önümüzdeki hafta bir kez daha görüşme yapılacağı vurgulandı.