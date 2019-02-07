07 Şubat 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

İndirime git Olcay

İndirime git Olcay
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.02.2019

Kadro dışı bırakılan ama hiçbir takıma gitmeyen ile yönetim masaya oturdu.

Yönetim, yılda 1.7 milyon euro kazanan ve alacakları bulunan 31 yaşındaki sağ kanada, 'İndirim yap ve takıma katıl" teklifini sundu. Tecrübeli futbolcu bu öneriye sıcak bakarken, önümüzdeki hafta bir kez daha görüşme yapılacağı vurgulandı.
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