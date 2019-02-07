07 Şubat 2019, Perşembe
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İndirime git Olcay
Giriş Tarihi: 06.02.2019
Kadro dışı bırakılan ama hiçbir takıma gitmeyen Olcay Şahan ile yönetim masaya oturdu.
Yönetim, yılda 1.7 milyon euro kazanan ve alacakları bulunan 31 yaşındaki sağ kanada, 'İndirim yap ve takıma katıl" teklifini sundu. Tecrübeli futbolcu bu öneriye sıcak bakarken, önümüzdeki hafta bir kez daha görüşme yapılacağı vurgulandı.
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