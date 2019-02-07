07 Şubat 2019, Perşembe
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6 puanlık derbi
Giriş Tarihi: 06.02.2019
Karadeniz ekibi, pazar günü G.Saray’ı yenerek ezeli rakibi ile puanları (36) eşitlemek istiyor.
Teknik direktör Ünal Karaman, Ümraniyespor maçının geride kaldığını, şu anda önceliklerinin ligde Galatasaray ile oynayacakları müsabakanın olduğunu söyledi. Ligde 33 puanı bulunan ve zirve takibini sürdüren Trabzonspor, 36 puanla 2'nci sırada yer alan Galatasaray karşısından galibiyetle ayrılarak hem puanları eşitlemeyi hem de zirveye biraz daha yaklaşmayı hedefliyor. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma için bordo-mavililer, Ümraniyespor müsabakasının ardından ara vermeden bu maçın hazırlıklarına başladı. Karaman, "Şartlar ne olursa olsun elimizdeki var olan sağlam oyuncularla hafta sonu deplasmanda önemli maça çıkacağız. Kazanmak istiyoruz" dedi.
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