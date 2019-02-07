07 Şubat 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

6 puanlık derbi

6 puanlık derbi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.02.2019

ekibi, pazar günü G.Saray’ı yenerek ezeli rakibi ile puanları (36) eşitlemek istiyor.

Teknik direktör , Ümraniyespor maçının geride kaldığını, şu anda önceliklerinin ligde ile oynayacakları müsabakanın olduğunu söyledi. Ligde 33 puanı bulunan ve zirve takibini sürdüren , 36 puanla 2'nci sırada yer alan Galatasaray karşısından galibiyetle ayrılarak hem puanları eşitlemeyi hem de zirveye biraz daha yaklaşmayı hedefliyor. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma için bordo-mavililer, Ümraniyespor müsabakasının ardından ara vermeden bu maçın hazırlıklarına başladı. Karaman, "Şartlar ne olursa olsun elimizdeki var olan sağlam oyuncularla hafta sonu deplasmanda önemli maça çıkacağız. Kazanmak istiyoruz" dedi.
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