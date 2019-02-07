07 Şubat 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

İbanez: Bana güvenin Durmak yok

İbanez: Bana güvenin Durmak yok
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.02.2019

Ankaragücü maçında Novak'ın sakatlanması sonrası sol bek için tek alternatif İbanez kaldı.

Bu sezon ligde 124 dakika görev alan 30 yaşındaki Arjantinli'nin, teknik direktör 'a "Ben her zaman hazırım. Hangi maç olursa olsun, görev verdiğiniz anda çıkar gerekeni yaparım. Bana güvenin" dediği belirtildi.
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