07 Şubat 2019, Perşembe
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İbanez: Bana güvenin Durmak yok
Giriş Tarihi: 06.02.2019
Ankaragücü maçında Novak'ın sakatlanması sonrası sol bek için tek alternatif İbanez kaldı.
Bu sezon ligde 124 dakika görev alan 30 yaşındaki Arjantinli'nin, teknik direktör Ünal Karaman'a "Ben her zaman hazırım. Hangi maç olursa olsun, görev verdiğiniz anda çıkar gerekeni yaparım. Bana güvenin" dediği belirtildi.
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