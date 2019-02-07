07 Şubat 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

4. kez yaşadı

4. kez yaşadı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.02.2019

Ümraniyespor maçında frikiği direğe takılan Yusuf Yazıcı, bu sezon 4. kez bunu yaşadı.

14. haftada 2-0 kazanılan deplasmanında 16'da Yusuf'un vuruşu yan direkten çıkmıştı. 18. haftada 4-2 kaybedilen mücadelesinde de 16'da kornerden direkt kaleye gelen vuruşu üst direkten dışarı gitmişti. Yusuf'un 3-1'lik kupa sınavının 22. dakikasındaki frikiğinde de top üst direkten oyuna dönmüştü.
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