07 Şubat 2019, Perşembe
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4. kez yaşadı
Giriş Tarihi: 06.02.2019
Ümraniyespor maçında frikiği direğe takılan Yusuf Yazıcı, bu sezon 4. kez bunu yaşadı.
14. haftada 2-0 kazanılan Kayseri deplasmanında 16'da Yusuf'un vuruşu yan direkten çıkmıştı. 18. haftada 4-2 kaybedilen Başakşehir mücadelesinde de 16'da kornerden direkt kaleye gelen vuruşu üst direkten dışarı gitmişti. Yusuf'un 3-1'lik Balıkesir kupa sınavının 22. dakikasındaki frikiğinde de top üst direkten oyuna dönmüştü.
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