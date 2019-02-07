07 Şubat 2019, Perşembe
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KALEYE KİM GEÇECEK?
Fırtına'nın Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbide kaleyi hangi oyuncunun koruyacağı belirsizliğini koruyor. Sakatlanan Uğurcan Çakır'ın durumu idmanların ardından sağlık ekibi ve teknik heyetin kararı ile belli olacak. Uğurcan Çakır'ın forma giymemesi halinde kaleyi Arda Akbulut koruyacak.
Arda güven verdi
Giriş Tarihi: 06.02.2019
Arda Akbulut, Uğurcan'ın Ankaragücü maçında sakatlanmasının ardından ilk kez Ümraniyespor karşısında A takım formasıyla ilk 11'de görev yaptı.
Daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor maçının son 18 dakikasında Uğurcan Çakır'ın yerine görev yapan 18 yaşındaki eldiven, böylece kupada 2 maçta 108 dakika kaleyi korurken, gol yemedi. Esteban bu sezon sadece Türkiye Kupası'nda 1 maçta forma giymiş ve kalesinde 2 gol görmüştü.
KALEYE KİM GEÇECEK?
Fırtına'nın Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbide kaleyi hangi oyuncunun koruyacağı belirsizliğini koruyor. Sakatlanan Uğurcan Çakır'ın durumu idmanların ardından sağlık ekibi ve teknik heyetin kararı ile belli olacak. Uğurcan Çakır'ın forma giymemesi halinde kaleyi Arda Akbulut koruyacak.
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