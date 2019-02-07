07 Şubat 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Onur’a fark attı

Onur’a fark attı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.02.2019

Devre arasında ve Esteban ile yollarını ayıran 'da, genç kaleciler ile Arda Akbulut performanslarıyla güven verip deneyimli kalecilerin boşluğunu doldurdular.

Ligin 12. haftasında kadro dışı bırakılan , bu periyotta bin 80 dakika sahada kalırken kalesinde 18 gol, maç başına 1.5 gördü. Uğurcan ise ligde 8 maçta 720 dakika sahada kaldı ve 9 gol yedi, 'nda da 4 maçta 342 dakika oynadı, 2 gole engel olamadı. Böylece , 12 resmi karşılaşmada bin 62 dakikada süre alıp 11 gol yiyerek maç başına 0.91 golle oynadı
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