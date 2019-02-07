07 Şubat 2019, Perşembe
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Onur’a fark attı
Giriş Tarihi: 06.02.2019
Devre arasında Onur ve Esteban ile yollarını ayıran Trabzonspor'da, genç kaleciler Uğurcan Çakır ile Arda Akbulut performanslarıyla güven verip deneyimli kalecilerin boşluğunu doldurdular.
Ligin 12. haftasında kadro dışı bırakılan Onur, bu periyotta bin 80 dakika sahada kalırken kalesinde 18 gol, maç başına 1.5 gördü. Uğurcan ise ligde 8 maçta 720 dakika sahada kaldı ve 9 gol yedi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 maçta 342 dakika oynadı, 2 gole engel olamadı. Böylece Uğurcan Çakır, 12 resmi karşılaşmada bin 62 dakikada süre alıp 11 gol yiyerek maç başına 0.91 golle oynadı
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