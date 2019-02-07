07 Şubat 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Aman dikkat Hugo

Aman dikkat Hugo
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.02.2019

Hugo Rodallega, maçında cezası nedeniyle diken üstünde olacak.

derbisi öncesi Rodallega ceza sınırında yer alıyor. Golcü isim pazar günü kart görürse 22. haftadaki karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik direktör , Kolombiyalı futbolcu ile görüşerek sakin kalmasını ve gereksiz yere kart görmemesini söyledi.
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