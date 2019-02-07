Bakan Albayrak: Trabzonspor ile gurur duyuyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor’u nasıl tutmaya başladığını açıkladı ve bu sezon altyapıdan çıkan oyuncularla üst üste başarılı sonuçlar alan Trabzonspor’la gurur duyduğunu söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Bakan Albayrak, programda Fenerbahçe'nin durumunu yorumladı ve Trabzonspor'u nasıl tutmaya başladığını açıkladı.
"Her futbol takımı, hele de büyük takımlar bu ve benzeri süreçlerden geçer ama sonunda toparlarlar. Fenerbahçe'nin ikinci yarıda çok daha hızlı toparlayacağını düşünüyorum." sözleriyle sarı lacivertlilerin içinde bulunduğu durumu değerlendiren Bakan Albayrak, Trabzonspor'u tuttuğunu söyledi ve babasının bunda önemli bir etkisi olduğunu belirtti.
"Trabzonsporluyum. Niye Trabzonsporluyum? Memleketin takımı olduğu için. Sadece onun için değil. Her babayla evlat arasındaki ilişkide çok özel konular vardır. Bizim de bunlardan bir tanesi futbol olmuştur. Memleket Trabzon ama Trabzon'da doğmamışsınız. Babam, memleketle bağımızı güçlü kılmak için sporu da işin içine katarak böyle bir duygu aşıladı. Ben açıkçası çok mutluyum. Sadece şahsım özelinde değil, evlatlarım özelinde de... Çünkü orada bir nesil var, aile var, dedeler var, büyük dedeler var, orada bir hikaye var. Dolayısıyla bunu bütünleştirdiği için bizde çok ayrı bir araç oldu, takım."
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