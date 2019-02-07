08 Şubat 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Bakan Albayrak: Trabzonspor ile gurur duyuyoruz

Bakan Albayrak: Trabzonspor ile gurur duyuyoruz
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 Giriş Tarihi: 08.02.2019

 ’u nasıl tutmaya başladığını açıkladı ve bu sezon altyapıdan çıkan oyuncularla üst üste başarılı sonuçlar alan Trabzonspor’la gurur duyduğunu söyledi.

, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Bakan Albayrak, programda 'nin durumunu yorumladı ve 'u nasıl tutmaya başladığını açıkladı.

"Her takımı, hele de büyük takımlar bu ve benzeri süreçlerden geçer ama sonunda toparlarlar. Fenerbahçe'nin ikinci yarıda çok daha hızlı toparlayacağını düşünüyorum." sözleriyle sarı lacivertlilerin içinde bulunduğu durumu değerlendiren Bakan Albayrak, Trabzonspor'u tuttuğunu söyledi ve babasının bunda önemli bir etkisi olduğunu belirtti.

"Trabzonsporluyum. Niye Trabzonsporluyum? Memleketin takımı olduğu için. Sadece onun için değil. Her babayla evlat arasındaki ilişkide çok özel konular vardır. Bizim de bunlardan bir tanesi futbol olmuştur. Memleket Trabzon ama Trabzon'da doğmamışsınız. Babam, memleketle bağımızı güçlü kılmak için sporu da işin içine katarak böyle bir duygu aşıladı. Ben açıkçası çok mutluyum. Sadece şahsım özelinde değil, evlatlarım özelinde de... Çünkü orada bir nesil var, aile var, dedeler var, büyük dedeler var, orada bir hikaye var. Dolayısıyla bunu bütünleştirdiği için bizde çok ayrı bir araç oldu, takım."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Aman dikkat Hugo Aman dikkat Hugo
4. kez yaşadı 4. kez yaşadı
İbanez: Bana güvenin Durmak yok İbanez: Bana güvenin Durmak yok
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör