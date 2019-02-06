06 Şubat 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

"Ünal hocamızın elinde geniş bir kadro yok"

Ünal hocamızın elinde geniş bir kadro yok
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2019

, tahtasının kapalı olması nedeniyle transfer yapamadıklarını ifade ederek, "Ünal hocamızın elinde geniş bir kadro yok. Zor şartlarda en iyisini yapmaya çalışıyor" dedi.

Futbol Şube Sorumlusu , tahtasının kapalı olması nedeniyle transfer yapamadıklarını ifade ederek, "Ünal hocamızın elinde geniş bir kadro yok. Zor şartlarda en iyisini yapmaya çalışıyor. Altyapıdan oynayan 5 tane oyuncumuz var. Önemli olan bu sayının daha da artması ama kısıtlı kadroda zor oluyor bunlar. Tecrübelilerle, gençleri kaynaştıramıyoruz. Bazı kulüpler müthiş paralar harcadı. Biz sonuna kadar bu kadro ile gideceğiz. Sakatlıklar da bize daha büyük yara veriyor" dedi.
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