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"Ünal hocamızın elinde geniş bir kadro yok"
Giriş Tarihi: 05.02.2019
Haluk Şahin, transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle transfer yapamadıklarını ifade ederek, "Ünal hocamızın elinde geniş bir kadro yok. Zor şartlarda en iyisini yapmaya çalışıyor" dedi.
Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle transfer yapamadıklarını ifade ederek, "Ünal hocamızın elinde geniş bir kadro yok. Zor şartlarda en iyisini yapmaya çalışıyor. Altyapıdan oynayan 5 tane oyuncumuz var. Önemli olan bu sayının daha da artması ama kısıtlı kadroda zor oluyor bunlar. Tecrübelilerle, gençleri kaynaştıramıyoruz. Bazı kulüpler müthiş paralar harcadı. Biz sonuna kadar bu kadro ile gideceğiz. Sakatlıklar da bize daha büyük yara veriyor" dedi.
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