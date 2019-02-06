06 Şubat 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Bileği bükülmüyor

Bileği bükülmüyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2019

29 bin taraftar ortalaması ile oynayan , bu sezon sahasında yaptığı 11 maçta sadece ve 'e mağlup oldu.

Sahasında tam 23 puan toplayan Fırtına, bu alanda zirvede yer alırken, ekibini 22 puanla takip etti. ise topladığı 21 puanla 3. sırada kendine yer buldu. bu sezon deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda ise 10 puan toplayabildi.
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