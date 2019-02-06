06 Şubat 2019, Çarşamba
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Bileği bükülmüyor
Giriş Tarihi: 05.02.2019
29 bin taraftar ortalaması ile oynayan Trabzonspor, bu sezon sahasında yaptığı 11 maçta sadece Göztepe ve Başakşehir'e mağlup oldu.
Sahasında tam 23 puan toplayan Fırtına, bu alanda zirvede yer alırken, Karadeniz ekibini 22 puanla Galatasaray takip etti. Yeni Malatyaspor ise topladığı 21 puanla 3. sırada kendine yer buldu. Trabzonspor bu sezon deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda ise 10 puan toplayabildi.
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