06 Şubat 2019, Çarşamba
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Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019
Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final ilk maçında dün sahasında Ümraniyespor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncuların iki grup halinde çalıştıkları bildirildi.
Ümraniyespor maçında forma giyen futbolculara yenilenme programı uygulandığı, diğer futbolcuların ise telafi antrenmanı yaptığı belirtildi.
Antrenmanda teknik direktör Ünal Karaman'ın Arjantinli oyuncu Jose Sosa ve sağlık ekibiyle bir görüşme yaptığı da aktarıldı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
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