06 Şubat 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019

'nın çeyrek final ilk maçında dün sahasında Ümraniyespor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, 'in 21. haftasında 10 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'nde, yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncuların iki grup halinde çalıştıkları bildirildi.

Ümraniyespor maçında forma giyen futbolculara yenilenme programı uygulandığı, diğer futbolcuların ise telafi antrenmanı yaptığı belirtildi.

Antrenmanda teknik direktör Ünal Karaman'ın Arjantinli oyuncu ve sağlık ekibiyle bir görüşme yaptığı da aktarıldı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

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