06 Şubat 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Kaleye 16’lık takviye

Kaleye 16’lık takviye
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2019

Fırtına, Onur ve Esteban'ın ayrılması, Ankaragücü karşılaşmasında Çakır'ın da sakatlanmasının ardından altyapısından A takıma kaleci takviyesi yaptı.

Kadrosunda , Arda ve Muzaffer olmak üzere altyapıdan yetişen 3 kaleciyi bulunduran bordo-mavililer, 2003 doğumlu Kağan Moradaoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.
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