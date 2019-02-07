07 Şubat 2019, Perşembe
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LİSTE KABARIK
Sarı-lacivertlilerin 529 milyon euro borcu olduğu ifade edilirken, G.Saray'ın 447 milyon euro ile ikinci sırada bulunduğu belirtildi. Beşiktaş 413 milyon euro'yla 3. sırada yer alıyor. Trabzonspor 178 milyon euro ile dördüncü, şampiyon takımlardan biri olan Bursaspor da 68 milyon euro'luk borcuyla 5. sıraya adını yazdırdı.
Borçlara bak!
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019
Alman Kicker, Türk takımlarının borçlarını açıkladı. İlk sırada yer alan Fenerbahçe’yi Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon takip ediyor...
Türkıye'de uzun süredir gündemde olan konulardan biri Süper Lig kulüplerinin borçlarıydı. Almanlar da bu borçlarla ilgili bir çalışma yaptı. Türk takımlarının borçlarını araştıran Alman Kicker Dergisi, listeyi açıkladı. Spor Toto Süper Lig takımlarının borçlarını sıralayan Almanlar'ın listesinde zirveyi Fenerbahçe aldı.
LİSTE KABARIK
Sarı-lacivertlilerin 529 milyon euro borcu olduğu ifade edilirken, G.Saray'ın 447 milyon euro ile ikinci sırada bulunduğu belirtildi. Beşiktaş 413 milyon euro'yla 3. sırada yer alıyor. Trabzonspor 178 milyon euro ile dördüncü, şampiyon takımlardan biri olan Bursaspor da 68 milyon euro'luk borcuyla 5. sıraya adını yazdırdı.
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