07 Şubat 2019, Perşembe

FUTBOL

Borçlara bak!

Borçlara bak!
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019

, Türk takımlarının borçlarını açıkladı. İlk sırada yer alan ’yi , , takip ediyor...

Türkıye'de uzun süredir gündemde olan konulardan biri kulüplerinin borçlarıydı. Almanlar da bu borçlarla ilgili bir çalışma yaptı. Türk takımlarının borçlarını araştıran Dergisi, listeyi açıkladı. Spor Toto Süper Lig takımlarının borçlarını sıralayan Almanlar'ın listesinde zirveyi aldı.

LİSTE KABARIK

Sarı-lacivertlilerin 529 milyon euro borcu olduğu ifade edilirken, G.Saray'ın 447 milyon euro ile ikinci sırada bulunduğu belirtildi. 413 milyon euro'yla 3. sırada yer alıyor. 178 milyon euro ile dördüncü, şampiyon takımlardan biri olan da 68 milyon euro'luk borcuyla 5. sıraya adını yazdırdı.
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