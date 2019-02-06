06 Şubat 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
"Trabzonda bırakırım"
Giriş Tarihi: 05.02.2019
Pereira futbolu Trabzonspor'da bırakmak istediğini söyledi.
Portekizli Joao Pereira, bir taraftarla sosyal medya hesabı üzerinden sohbet etti. 34 yaşındaki sağ bek, "Ayağın tamamen iyileşince forma giyeceğim. 2020'ye kadar sözleşmem var ve futbolu Trabzonspor'da bırakmak istiyorum" ifadesini kullandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!