06 Şubat 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

"Trabzonda bırakırım"

Trabzonda bırakırım
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2019

Pereira futbolu 'da bırakmak istediğini söyledi.

Portekizli , bir taraftarla sosyal medya hesabı üzerinden sohbet etti. 34 yaşındaki sağ bek, "Ayağın tamamen iyileşince forma giyeceğim. 2020'ye kadar sözleşmem var ve futbolu 'da bırakmak istiyorum" ifadesini kullandı.
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