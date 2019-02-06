06 Şubat 2019, Çarşamba
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Mbia Çin’de
Giriş Tarihi: 05.02.2019
Stephane Mbia, Çin Süper Ligi'ne yeni yükselen Wuhan Zall takımında!
Toulouse'tan ayrıldıktan sonra Trabzonspor'a geri dönmek isteyen fakat Ahmet Ağaoğlu'ndan onay alamayan Stephane Mbia, Çin Süper Lig'in yeni yükselen Wuhan Zall takımına transfer oldu. 32 yaşındaki futbolcu 2016'da Karadeniz ekibine 6 milyon Euro bonservis kazandırarak ayrılmıştı
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