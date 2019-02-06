06 Şubat 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Mbia Çin’de

Mbia Çin’de
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2019

, Süper Ligi'ne yeni yükselen takımında!

Toulouse'tan ayrıldıktan sonra 'a geri dönmek isteyen fakat Ahmet Ağaoğlu'ndan onay alamayan , 'in yeni yükselen takımına transfer oldu. 32 yaşındaki futbolcu 2016'da ekibine 6 milyon Euro bonservis kazandırarak ayrılmıştı
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