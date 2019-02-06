Fırtınada sakatlık raporu

06 Şubat 2019, Çarşamba
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Fırtına'da sakatlık raporu
Giriş Tarihi: 05.02.2019
Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Novak ve Uğurcan'ın, Galatasaray derbisinde oynama ihtimalinin olduğunu söyledi.
Güven, "Novak'ın baş parmağında küçük bir kırık tespit edildi. Ayağını özel bir ayakkabı ile 3-4 gün dinlendiriyoruz. Daha sonra tedavi sürecinin bize ne getireceğini göreceğiz. Uğurcan'da da hafif bir kas yaralanması tespit ettik. Derbide oynayıp oynayamayacağına bakacağız" diye konuştu.
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