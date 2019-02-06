06 Şubat 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Fırtına'da sakatlık raporu

Fırtınada sakatlık raporu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2019

Yönetim Üyesi ve Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar , ve 'ın, derbisinde oynama ihtimalinin olduğunu söyledi.

, "'ın baş parmağında küçük bir kırık tespit edildi. Ayağını özel bir ayakkabı ile 3-4 gün dinlendiriyoruz. Daha sonra tedavi sürecinin bize ne getireceğini göreceğiz. 'da da hafif bir kas yaralanması tespit ettik. Derbide oynayıp oynayamayacağına bakacağız" diye konuştu.
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