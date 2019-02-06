06 Şubat 2019, Çarşamba
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Ceza çıkma olasılığının da olduğunu belirten Bülbüloğlu şöyle devam etti: "Ceza çıkabilir. Bir olasılık. Bunun için bizi ceza kuruluna sevk etmeleri gerekir. Bu durumda işimiz daha da zor olur. 2 ay içerisinde bu belli olur. Yeni bir anlaşma imzalayabiliriz ya da 'siz böyle dediniz ama öyle gitmiyor' da diyebilirler. TFF'nin porjesi de anlatıldı. Ayrıca önemli faktörlerden bir tanesi, ilk defa Türkiye'de bir spor kulübü tüzük değişikliği yaparak, bütçe aşılırsa bundan yönetim kurulu başkanı ve yöneticiler sorumludur şeklinde bir karar aldı. Çok olumlu buldular. Belki yasak getirmeden bir izleme süreci kararı alabilirler."
Ceza çıkabilir
Giriş Tarihi: 05.02.2019
Başkanvekili Bülbüloğlu, UEFA görüşmesini anlattı: “Yaptıklarımızı anlattık. 36 milyon euro’luk gideri 16’ya indirdik, altyapıdan çıkan gençlerimizi ve TFF’nin kredi projesini önlerine koyduk. Fakat yine de ‘Ama hedefler tutmadı’ diyebilirler."
Başkanvekili Önder Bülbüloğlu, UEFA ile yapılan görüşmeler hakkında önemli açıklamalar yaptı. Bülbüloğlu, "Finansal fair play çerçevesinde 2016'da anlaşma yapmıştık ama uyamadık. Gelir gider tablosunda meydana getirdiğimiz olumlu tabloyu ileriye taşıyacağımızı, altyapıya çok önem verdiğimizi ve maaşı yüksek pek çok oyuncuyla yollarımızı ayırdığımızı söyledik. 36-37 milyon euro'luk oyuncu bütçemizi şu anda 16 milyon euro'ya indirdik. Altyapımızdan bu kadar çok oyuncu çıkarmamız çok hoşlarına gitti. Ama hedeflerin tutturulamadığını söylüyorlar. Biz yeni bir süre ve anlaşma istedik" dedi.
Ceza çıkma olasılığının da olduğunu belirten Bülbüloğlu şöyle devam etti: "Ceza çıkabilir. Bir olasılık. Bunun için bizi ceza kuruluna sevk etmeleri gerekir. Bu durumda işimiz daha da zor olur. 2 ay içerisinde bu belli olur. Yeni bir anlaşma imzalayabiliriz ya da 'siz böyle dediniz ama öyle gitmiyor' da diyebilirler. TFF'nin porjesi de anlatıldı. Ayrıca önemli faktörlerden bir tanesi, ilk defa Türkiye'de bir spor kulübü tüzük değişikliği yaparak, bütçe aşılırsa bundan yönetim kurulu başkanı ve yöneticiler sorumludur şeklinde bir karar aldı. Çok olumlu buldular. Belki yasak getirmeden bir izleme süreci kararı alabilirler."
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