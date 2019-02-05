05 Şubat 2019, Salı
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Zorunlu revizyon
Giriş Tarihi: 05.02.2019
Bordo-mavililerde bugünkü Ümraniyespor maçında sakatlıkları bulunan Onazi, Pereira, Novak ve Uğurcan forma giyemeyecek.
Ligde son oynanan Ankaragücü karşılaşmasında Novak ile Uğurcan'ın da sakatlanmasının ardından teknik direktör Ünal Karaman bugün kadroda zorunlu değişiklikler yapacak. 52 yaşındaki hoca Uğurcan'ın yerine Muzaffer, Novak'ın yerine ise İbanez'e görev verecek. Ayrıca Hosseini ile Amiri'nin de oynaması bekleniyor. Sakatlığının ardından topla çalışmalara başlayan kaptan Sosa'nın da yapılacak son kontrollere göre maç kadrosuna alınabileceği belirtildi.
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