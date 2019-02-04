06 Şubat 2019, Çarşamba
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Finale çıkmak istiyoruz
Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 Giriş Tarihi: 05.02.2019
Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Türkiye Kupası'nda final oynamak istediklerini söyledi.
Kupa maçlarının, ligden çok farklı olduğunu belirten Şahin, "Takımların ligde ve kupada aldıkları sonuçlarla bunun örneklerini yaşıyoruz. 1461 Trabzon ile birlikte Bursaspor'u eledik. Ümraniyespor'u ise elimizden kaçırdık. Şimdi ise Ümraniyespor, Trabzonspor'un rakibi oldu. O yüzden bu maçların sonucunu önceden kestirilemez. Ama biz Ziraat Türkiye Kupası'nda finale gitmek istiyoruz" diye konuştu.
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