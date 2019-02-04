06 Şubat 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Finale çıkmak istiyoruz

Finale çıkmak istiyoruz
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 Giriş Tarihi: 05.02.2019

Futbol  Şube Sorumlusu Haluk Şahin, 'nda final oynamak istediklerini söyledi.

Kupa maçlarının, ligden çok farklı olduğunu belirten Şahin, "Takımların ligde ve kupada aldıkları sonuçlarla bunun örneklerini yaşıyoruz. 1461 Trabzon ile birlikte 'u eledik. Ümraniyespor'u ise elimizden kaçırdık. Şimdi ise Ümraniyespor, 'un rakibi oldu. O yüzden bu maçların sonucunu önceden kestirilemez. Ama biz Ziraat 'nda finale gitmek istiyoruz" diye konuştu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspora Uğurcan Çakırdan kötü haber Trabzonspor'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber
Müjde! Sosa dönüyor... Müjde! Sosa dönüyor...
Helal bu taraftara 'Helal bu taraftara'
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör