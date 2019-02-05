05 Şubat 2019, Salı

TRABZONSPOR

Rotasyonun sırrı

Rotasyonun sırrı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2019

Süper Lig'de ve 'nda mücadele eden 'da sakat ve gönderilenler nedeniyle kadro iyice daraldı.

Teknik direktör Ünal Karaman, geride kalan 18 gün içinde oynanan 5 maçta (3 Süper Lig, 2 kupa) 16 oyuncusuna ilk 11'de forma verdi. Tüm futbolcularının durumu ile yakından ilgilenen Karaman, yeni sakatlıkları önlemeye çaba gösteriyor.
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