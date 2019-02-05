05 Şubat 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Rotasyonun sırrı
Giriş Tarihi: 05.02.2019
Spor Toto Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda mücadele eden Trabzonspor'da sakat ve gönderilenler nedeniyle kadro iyice daraldı.
Teknik direktör Ünal Karaman, geride kalan 18 gün içinde oynanan 5 maçta (3 Süper Lig, 2 kupa) 16 oyuncusuna ilk 11'de forma verdi. Tüm futbolcularının durumu ile yakından ilgilenen Karaman, yeni sakatlıkları önlemeye çaba gösteriyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!