05 Şubat 2019, Salı

TRABZONSPOR

Uğurcan’ın durumu belirsiz

Uğurcan’ın durumu belirsiz
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2019

Ankaragücü sınavında sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır'a çekilen sonucunda durumunun korkulan kadar olmadığı belirtildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, "Uğurcan Çakır müsabaka sonrası sol arka adalesinde ağrı hissetti. çektik. Ümraniye maçında dinlenecek. Hafta boyunca tedavisine devam edeceğiz. G.Saray derbisinde oynayıp oynamayacağına ise daha sonra karar vereceğiz'' ifadelerini kullandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Hedef kupa Hedef kupa
Ekuban müjdesi Ekuban müjdesi
Son karar Sosa’nın Son karar Sosa’nın
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör