05 Şubat 2019, Salı
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Uğurcan’ın durumu belirsiz
Giriş Tarihi: 05.02.2019
Ankaragücü sınavında sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır'a çekilen MR sonucunda durumunun korkulan kadar olmadığı belirtildi.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, "Uğurcan Çakır müsabaka sonrası sol arka adalesinde ağrı hissetti. MR çektik. Ümraniye maçında dinlenecek. Hafta boyunca tedavisine devam edeceğiz. G.Saray derbisinde oynayıp oynamayacağına ise daha sonra karar vereceğiz'' ifadelerini kullandı.
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