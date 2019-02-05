05 Şubat 2019, Salı
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Novak derbide sahada
Giriş Tarihi: 05.02.2019
Karadeniz ekibinin Ankaragücü ile oynadığı maçta sol ayak başparmağı kırılan Filip Novak'ın tedavisi yoğun şekilde devam ediyor.
Karadeniz ekibinin Ankaragücü ile oynadığı maçta sol ayak başparmağı kırılan Filip Novak'ın tedavisi yoğun şekilde devam ediyor. Novak'ın yapılan özel tedavi programı ve ardından kendisi için özel yapılacak olan krampon ile iyi hissetmesi durumunda Galatasaray derbisinde forma giyebileceği öğrenildi.
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