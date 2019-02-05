05 Şubat 2019, Salı

TRABZONSPOR

Novak derbide sahada

Novak derbide sahada
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2019

ekibinin Ankaragücü ile oynadığı maçta sol ayak başparmağı kırılan Filip Novak'ın tedavisi yoğun şekilde devam ediyor.

ekibinin Ankaragücü ile oynadığı maçta sol ayak başparmağı kırılan Filip Novak'ın tedavisi yoğun şekilde devam ediyor. Novak'ın yapılan özel tedavi programı ve ardından kendisi için özel yapılacak olan krampon ile iyi hissetmesi durumunda Galatasaray derbisinde forma giyebileceği öğrenildi.
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