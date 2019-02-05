05 Şubat 2019, Salı

TRABZONSPOR

Sezon sonu bakarız

Sezon sonu bakarız
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2019

Bu sezon 10 golle Fırtına'nın en skorer ismi olan Hugo Rodallega'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Bu sezon 10 golle Fırtına'nın en skorer ismi olan Hugo Rodallega'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. ekibiyle henüz yeni bir anlaşma yapmayan Kolombiyalı oyuncu geleceği hakkında çıkan dedikodulara yanıt verdi. 'un başarısına odaklandığını dile getiren 33 yaşındaki forvet, "Sözleşmemin bitip bitmemesi önemli değil. Ben görevimi yapmaya, takımıma en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Şu anda henüz bir karara varmadık.
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