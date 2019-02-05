05 Şubat 2019, Salı

TRABZONSPOR

Tam 12’den vuruyor

Tam 12’den vuruyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2019

Süper Lig'in en golcü takımlarından , sezon başından bu yana rakip kaleye en fazla isabetli şut gönderen ekip.

Süper Lig'in en golcü takımlarından , sezon başından bu yana rakip kaleye en fazla isabetli şut gönderen ekip. Maç başına 5.8 isabetli şut ortalaması yakalayan Fırtına, toplamda 116 isabetli şut çekti. 110 şutla Kasımpaşa ikinci.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Hedef kupa Hedef kupa
Ekuban müjdesi Ekuban müjdesi
Son karar Sosa’nın Son karar Sosa’nın
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör