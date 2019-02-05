05 Şubat 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Tam 12’den vuruyor
Giriş Tarihi: 05.02.2019
Süper Lig'in en golcü takımlarından Trabzonspor, sezon başından bu yana rakip kaleye en fazla isabetli şut gönderen ekip.
Süper Lig'in en golcü takımlarından Trabzonspor, sezon başından bu yana rakip kaleye en fazla isabetli şut gönderen ekip. Maç başına 5.8 isabetli şut ortalaması yakalayan Fırtına, toplamda 116 isabetli şut çekti. 110 şutla Kasımpaşa ikinci.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!