05 Şubat 2019, Salı

TRABZONSPOR

Evinde yan bakılmıyor

Evinde yan bakılmıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2019

29 bin taraftar ortalaması ile oynayan , bu sezon sahasında yaptığı 11 maçta sadece Göztepe ve 'e mağlup oldu. Evinde tam 23 puan toplayan Fırtına, bu alanda zirvede yer alırken, onu 22 puanla G.Saray takip etti.
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