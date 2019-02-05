05 Şubat 2019, Salı

TRABZONSPOR

Galatasaray derbisi hayati önemde

Galatasaray derbisi hayati önemde
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2019

için 10 Şubat Pazar günü İstanbul'da oynayacağı Galatasaray derbisi hayati öneme sahip...

Bordo-mavililer kazanırsa 36 puana çıkacak ve Galatasaray'ı yakalayacak. Alınacak 3 puan aynı zamanda ekibini rakibi karşısında ikili averajda da üstün hale getirecek. Fırtına, Cimbom'u ligin ilk yarısında 4-0 yenmişti.
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