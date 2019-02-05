05 Şubat 2019, Salı

TRABZONSPOR

21 günde altıncı maçına çıkıyor

21 günde altıncı maçına çıkıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2019

Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk ayağında Ümraniyespor ile bugün yapacağı karşılaşma ile birlikte 21 gün içinde 6. maçına çıkacak.

Son haftalarda şanssız sakatlıklar yaşayan ekibinde Sosa, Onazi ve Pereira isimlerine Novak ve Uğurcan Çakır'ın da eklenmesiyle birlikte olaganüstü hal ilan edilmiş durumda.
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