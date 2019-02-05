05 Şubat 2019, Salı
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21 günde altıncı maçına çıkıyor
Giriş Tarihi: 05.02.2019
Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk ayağında Ümraniyespor ile bugün yapacağı karşılaşma ile birlikte 21 gün içinde 6. maçına çıkacak.
Son haftalarda şanssız sakatlıklar yaşayan Karadeniz ekibinde Sosa, Onazi ve Pereira isimlerine Novak ve Uğurcan Çakır'ın da eklenmesiyle birlikte olaganüstü hal ilan edilmiş durumda.
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