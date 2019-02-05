05 Şubat 2019, Salı
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Son karar Sosa’nın
Giriş Tarihi: 05.02.2019
Uzun zamandır sakat olan kaptan Jose Sosa'nın Galatasaray derbisinde forma giyip giyemeyeceği en çok merak edilen konulardan biri...
Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven konu ile ilgili, "Ağrıları geçmedi. Ancak idmanlarda koşuyor. Topla çalışıyor. Hafta sonuna kadar kendini hazır hissederse Galatasaray maçı kadrosuna alınabilir. Burada her şey Sosa'nın elinde. Kararı kendi verecek. Ünal hocaya 'hazırım' derse kadroya alınır" dedi.
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