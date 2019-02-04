Müjde! Sosa dönüyor...

Kaptan topla çalışmalara başladı. Trabzonspor’un Instagram hesabından Sosa videosu paylaşıldı ve “Yaklaşıyor yaklaşmakta olan” mesajı verildi.

Yokluğu çok aranan Jose Sosa'dan müjdeli haber geldi. Sakatlığı nedeniyle 40 gündür takımdan ayrı kalan Arjantinli kaptanın dünkü antrenmanda topla çalışmalara başlaması camiayı sevindirdi.



Eski gücüne dönmek için yoğun bir çaba sarf eden 33 yaşındaki futbolcu 'kuvvet idmanlarını' sürdürüyor. Trabzonspor da resmi İnstagram hesabından deneyimli oyuncunun çalışmasını paylaştı. Videoda Sosa önce istasyon çalışması yapılan parkuru tamamlıyor ardından da şutunu atıyor. Topun nereye gittiğini söylemeye gerek bile yok. Yıldız isim

meşin yuvarlağı tam köşeden ağlarla buluşturuyor. Paylaşımdaki yazı da

video kadar ilgi çekti: Yaklaşıyor yaklaşmakta olan.

CİMBOM'A YETİŞEBİLİR

Sosa'nın sahaya inmesi, teknik direktör Ünal Karaman'ı da sevindirdi. Başarılı çalıştırıcı, sağlık heyetiyle görüşerek Arjantinli yıldızın son durumuyla ilgili anlık bilgiler alıyor. 33 yaşındaki futbolcunun kupada Ümraniyespor'a karşı oynama ihtimali çok az. Galatasaray'a yetişebilir.

Uğurcan MR'e girecek

Trabzonspor, Ankaragücü'nü mağlup ederken Filip Novak ve Uğurcan Çakır'ı kaybetmişti. Novak'ın sol ayak başparmağında kırık tespit edilirken Uğurcan'ın durumu bugün netleşecek. Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven sol arka uyluk adalesinde ağrı hisseden genç

kalecinin bugün MR'ının çekileceğini açıkladı. Sakatlığı ciddi çıkarsa yerine Arda Akbulut forma giyecek.

Adalet yok!

Trabzonspor'un eski başkanlarından Nuri Albayrak, PFDK kararlarını eleştirdi. Albayrak "40 bin kişilik statta, 27 bin taraftara ceza veriliyor. Komple stadı kapatsaydınız. Hakem mafyası var. Adaletsizlik devam ediyor. VAR'ı işlerine göre kullanıyorlar. İşlerine gelmediğinde yok. Böyle olmaz" diye konuştu.

3 puan Okay'dan

Kariyerini Celta Vigo'da sürdüren eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu, takımının Sevilla'yı 1-0 yendiği maçta tek golü atan isim oldu. 85'te sakatlanıp oyundan çıktı. Bu sezon 5. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Celta Vigo bu galibiyetle puanını 24'e yükselterek kümede kalma umutlarını artırdı. Okay Yokuşlu 3 puan sonrası keyifliydi.