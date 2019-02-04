'Helal bu taraftara'

PFDK, 27 bin taraftarın kartını bloke etmesine rağmen 18 bin 61 bordo-mavili yürek Şenol Güneş Stadı’na koştu.

Trabzonspor'da yönetim, taraftarın kenetlenmesine hayran kaldı. Bordo-mavili kulübün, Başakşehir ile oynadığı maçın ardından, PFDK, 27

bin taraftarın kartlarını bloke etme kararı vermişti. Kurulun verdiği bu karar şehirde büyük tepkiyle karşılanmıştı. Trabzonspor taraftarı, Ankaragücü maçı öncesi şehirde yürüyüş düzenleyerek PFDK'yı protesto etmişti. 27 bin bloke karta rağmen Başkent ekibiyle oynanan maçta 18 bin 61 taraftar olması yönetimi bir hayli memnun etti. Bordo-mavili idareciler "İşte Trabzonspor taraftarı bu. Bu kadar haksızlığa rağmen tribünlere geldiler. Onların müthiş desteğiyle de takım 3 puana ulaştı" dediler. Yönetim sezonun kalan bölümünde tribünlerin dolmasını ve desteğin sürmesini istedi.

'Hosseni ve Amiri yeni transferimiz'



Şube Sorumlusu Haluk Şahin, ikinci yarıda Hosseini ve Vahid Amiri'den çok şey beklediklerini söyledi. Şahin "Amiri ve Hosseini yeni transfer gibi. Milli Takımlarından geldiler. İki kişi daha kadroya katılmış oldu. Ünal Karaman'ın da eli biraz daha rahatladı" ifadelerini kullandı.

Hakem Uğurlu

Fırtına'nın yarın Şenol Güneş Stadı'nda Ümraniyespor ile oynayacağı kupa maçının hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre yarınki Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Serkan Çınar ikilisi yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Çetin olacak.

Kucka'dan 2 asist

Devre arasında Trabzonspor'dan ayrılarak Parma'nın yolunu tutan Juraj Kucka, 3-3 biten Juventus maçının yıldızlarından oldu. Slovak futbolcu karşılaşmada 2 asistle oynadı. İtalyan basını, Juraj Kucka'nın performansını överken 10 üzerinden 8 puan verdiler.