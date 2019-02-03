03 Şubat 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da sakatlık kabusu

Trabzonsporda sakatlık kabusu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.02.2019

tarafından tahtasının kapalı olmasından dolayı takviye yapamayarak kısıtlı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan 'da üst üste yaşanan sakatlıkların şoku yaşanıyor.

'de, sahasında 'nü 1-0 mağlup eden adeta revire döndü. yasağı nedeniyle devre arasını takviye yapmadan geçiren bordo-mavililer, kısıtlı mücadele ettiği sezonda üst üste yaşanan ciddi sakatlıkların şokunu yaşıyor. Kadro derinliğini kaybeden bordo-mavililerde Spor Toto Süper Lig'de ve arka arkaya oynadığı maçlar nedeniyle , rotasyon yapamamanın büyük sıkıntısını yaşıyor.

Bir taraftan mali sıkıntılar, bir taraftan ise sakat oyuncuların her geçen gün artması lig ve kupa yarışında bordo-mavilileri kadro oluşturmakta zora soktu. Orta sahada Sosa ve Onazi gibi iki önemli ismini kaybeden ekibi, maçında ise Pereira'yı kaybetmişti. Dün oynanan MKE Ankaragücü maçında da Filip Novak, ayağına aldığı darbe sonucu sol ayak birinci parmağında kırık tespit edildi. Sol arka uyluk adalesinde ağrı hisseden kaleci 'ın ise durumu yarın netlik kazanacak. Yaşanan ciddi sakatlıklarla adeta revire dönen bordo-mavilileri zor günler bekliyor.

Hosseini ve Amiri sevinci yarıda kaldı
Sosa, Onazi ve Pereira gibi oyuncuların yokluğunu hissettiği dönemde İran kampından dönen Hosseini ve Amiri'nin takıma katılmaları kadro sıkıntısının yaşandığı dönemde önemli bir moral olmuştu. MKE Ankaragücü maçında Novak ve Uğurcan Çakır'ın sakatlık yaşamları ise Karadeniz ekibinde yaşanan bu sevinç yerini moralsizliğe bıraktı.

Kupada rotasyon yapamayacak
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Trabzonspor, zorlu maçlar öncesi rotasyon yapma imkanını da yitirmiş durumda. Sakat oyuncular nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Karadeniz ekibi, MKE Ankaragücü maçının ardından 5 Şubat Salı günü Ziraat Türkiye Kupasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Kadro sıkıntısı yaşayan teknik direktör Ünal Karaman, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı öncesinde ise rotasyon yapma imkanının yitirmiş durumda.
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