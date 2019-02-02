Trabzonspor 1-0 Ankaragücü (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor, kendi sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Fırtına, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmadan Hugo Rodellega'nın ilk yarıda attığı golle 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor, kendi sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırladı.

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, dakikalar henüz 6'yı gösterirken Abdülkadir Ömür'ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği pasta topla buluşan Hugo Rodallega'nın attığı golle öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sonuçlanırken Fırtına, ikinci yarıda da baskısını sürdürdü. Rakip kalede arka arkaya pek çok fırsat yakalayan Bordo Mavililer, bunlardan sonuç alamasa da kalesinde de gol görmedi ve 3 puanı tek golle aldı: 1-0

Bu sonuçla 2 maç aradan sonra galip gelen Trabzonspor, puanını 33'e çıkarırken ligde üst üste 6. maçından da mağlubiyetle ayrılan Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.

Maçtan Dakikalar

6. dakikada Abdülkadir Ömür, sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girip, pasını Rodallega ile buluşturdu. Kale sahası içinde rakiplerini çalımlayan Rodallega meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0

9. dakikada Tyler Boyd'ın ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.

23. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.

45+1 Ankaragücü'nün sağ taraftan kullandığı korner atışında savunmadan sekip Yalçın'ın ayaklarına çarpan top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

49. dakikada Rodallega'nın pasından sol çaprazda topla buluşan Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın ayaklarından kornere çıktı.

81. dakikada Rodallega'nın pasıyla ceza sahası içine giren Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

83. dakikada Aydın Karabulut'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sacko'nun vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topa Aydın Karabulut'un vuruşunda ise meşin yuvarlak kalecide kaldı.

87. dakikada Aydın Karabulut'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Sacko'nun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

90. dakikada Ibanez'in sol taraftan ortasında Rodallega'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Trabzonspor - Ankaragücü ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Filip Novak (57' Luis Ibanez), Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak (90+3' Majid Hosseini), Abdülkadir Ömür (84' Vahid Amiri), Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega

Ankaragücü: Altay Bayındır, Yalçın Ayhan, Sedat Ağçay, Alihan Kubalas, Tiago Pinto, İlhan Parlak (57' Hadi Sacko), Tyler Boyd, Dever Orgill, Stelios Kitsiou, Thibault Moulin (82' Aydın Karabulut), Wilfred Moke (74' Ricardo Faty)

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu

Sarı Kartlar: Hüseyin Türkmen (28'), Wilfred Moke (48'), Sedat Ağçay (66'), Caleb Ekuban (69')