02 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Trabzonspor - Ankaragücü maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor evinde MKE Ankaragücü'nü Hugo Rodallega ile bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve kritik 3 puanın sahibi oldu.

Giriş Tarihi: 02.02.2019 18:16
  • 1
  • 49
Trabzonspor - Ankaragücü maçından kareler
  • 2
  • 49
Trabzonspor - Ankaragücü maçından kareler
  • 3
  • 49
Trabzonspor - Ankaragücü maçından kareler
  • 4
  • 49
Trabzonspor - Ankaragücü maçından kareler
  • 5
  • 49
Trabzonspor - Ankaragücü maçından kareler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör