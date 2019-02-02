02 Şubat 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Novak ve Uğurcan açıklaması

Trabzonsporda Novak ve Uğurcan açıklaması
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.02.2019

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kiban , ile oynanılan maçta sakatlanan Novak'ın ayak birinci parmağında kırık tespit edildiğini, Uğurcan'ın durumunun ise pazartesi günü çekilecek 'dan sonra belli olacağını bildirdi.

, kulübün internet sitesinde maçında sakatlık yaşayan oyuncular ve 'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Filip Novak'ın ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldığını dile getiren Güven, "Oyuncumuzun yapılan muayenesi ve çekilen filmi sonrası sol ayak birinci parmağında kırık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." ifadesini kullandı.

Güven, Ankaragücü maçında sol arka uyluk adalesinde ağrı hisseden Uğurcan Çakır ile ilgili olarak ise oyuncunun pazartesi günü çekilecek sonrası sakatlığıyla ilgili teşhis konulacağını kaydetti.

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