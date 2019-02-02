02 Şubat 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Rodallega’ya kart uyarısı

Rodallega’ya kart uyarısı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.02.2019

Ankaragücü maçı öncesi ceza sınırında yer alıyor.

Ankaragücü maçı öncesi ceza sınırında yer alıyor. Golcü isim bugün kart görürse 21. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik direktör Ünal Karaman, Kolombiyalı futbolcu ile görüşerek sakin kalmasını ve gereksiz yere kart görmemesini söyledi.

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