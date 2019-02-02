02 Şubat 2019, Cumartesi
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Rodallega’ya kart uyarısı
Giriş Tarihi: 02.02.2019
Ankaragücü maçı öncesi Rodallega sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Ankaragücü maçı öncesi Rodallega sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Golcü isim bugün kart görürse 21. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik direktör Ünal Karaman, Kolombiyalı futbolcu ile görüşerek sakin kalmasını ve gereksiz yere kart görmemesini söyledi.
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