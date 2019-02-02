02 Şubat 2019, Cumartesi
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Puan kaybetmeyiz
Giriş Tarihi: 02.02.2019
Son haftalardaki formuyla dikkat çeken Abdülkadir Parmak, artık puan kaybetmek istemediklerini söyledi.
Son haftalardaki formuyla dikkat çeken Abdülkadir Parmak, artık puan kaybetmek istemediklerini söyledi. İkinci yarıya istedikleri gibi başlayamadıklarının altını çizen Parmak, "Kaybettiğimiz puanlar bizi yarıştan uzaklaştırdı. Ankaragücü maçı bu anlamda çok kritik. Yenip çıkışa geçeceğiz" dedi.
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