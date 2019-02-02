02 Şubat 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Bu kez affetmez
Giriş Tarihi: 02.02.2019
Kupada Balıkesirspor Baltok ve ligde Sivasspor ile oynanan maçlarda birer topu direkte patlayan Ekuban, bugün Ankaragücü filelerini sarsarak gollerine devam etmek istiyor.
Kupada Balıkesirspor Baltok ve ligde Sivasspor ile oynanan maçlarda birer topu direkte patlayan Ekuban, bugün Ankaragücü filelerini sarsarak gollerine devam etmek istiyor. Antrenmanlarda da çok hırslı bir şekilde çalışan 24 yaşındaki santrfor, hücumda takıma çok şey katıyor. Kolombiyalı forvet Rodallega'ya da boş alan açan Ekuban, taraftarların da gönlünü fethetmiş durumda. Bu sezon 14 lig maçında 4 gol atıp 1 asist yapan Ekuban, 5 kupa maçında da 3 kez fileleri havalandırdı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!