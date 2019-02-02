02 Şubat 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Bu kez affetmez

Bu kez affetmez
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.02.2019

Kupada Balıkesirspor Baltok ve ligde ile oynanan maçlarda birer topu direkte patlayan Ekuban, bugün Ankaragücü filelerini sarsarak gollerine devam etmek istiyor.

Kupada Balıkesirspor Baltok ve ligde ile oynanan maçlarda birer topu direkte patlayan Ekuban, bugün Ankaragücü filelerini sarsarak gollerine devam etmek istiyor. Antrenmanlarda da çok hırslı bir şekilde çalışan 24 yaşındaki santrfor, hücumda takıma çok şey katıyor. Kolombiyalı forvet Rodallega'ya da boş alan açan Ekuban, taraftarların da gönlünü fethetmiş durumda. Bu sezon 14 lig maçında 4 gol atıp 1 asist yapan Ekuban, 5 kupa maçında da 3 kez fileleri havalandırdı.

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