31 Ocak 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Yeter artık!

Yeter artık!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 31.01.2019

Başakşehir maçında hakem Halil Umut Meler ile VAR hakemi Fırat Aydınus'un hatalı kararları ile 4-2 yenilen ve ardından 27 bin taraftarına da 'nın ceza verdiği 'a bir şok daha.

Başakşehir maçında hakem Halil Umut Meler ile VAR hakemi Fırat Aydınus'un hatalı kararları ile 4-2 yenilen ve ardından 27 bin taraftarına da 'nın ceza verdiği 'a bir şok daha. Geçen hafta bu kez hakem Alper Ulusoy'un kurbanı olan ve 2 puan bırakan ekibine bir darbe de PFDK'dan geldi... Bordo-mavililer "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Taraftar ve camia, "Hem hakemlerden hem gözlemcilerden hem de PFDK'dan çektiğimiz nedir? En ufak bir olayda anında ceza veriliyor. Nedense bizim maçlarda her şey abartılıyor" tepkisini gösterdiler.

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