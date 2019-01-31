31 Ocak 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Sosa derbide sahada
Giriş Tarihi: 31.01.2019
Sakatlığı nedeniyle 6 hafta takımdan uzak kalan kaptan Jose Sosa için sağlık ekibi ve teknik heyet tedbirli davranıyor.
Sakatlığı nedeniyle 6 hafta takımdan uzak kalan kaptan Jose Sosa için sağlık ekibi ve teknik heyet tedbirli davranıyor. Kontrollü olarak antrenmanlara başlayan 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun tedavisinin tamamlandığı, antrenman eksiğini gidermeye çalıştığı ve takımla birlikte çalışmalara da katılacağı bildirildi. Arjantinli yıldızın Ankaragücü maçında da riske edilmeyeceği ama G.Saray derbisinde forma giyeceği belirtildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!