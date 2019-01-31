Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu, FFP için UEFA’da görüşme yapacaklarını belirterek, “Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ile gideceğiz. Ceza almamak için uğraşacağız” dedi.

2016'da UEFA ile Finansal Fair Play konusunda üç sezonu kapsayan bir anlaşma imzalayan Trabzonspor'da yönetim, bugün yeniden UEFA yetkililerinin karşısına çıkacak. Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Başkan Ahmet Ağaoğlu ile gideceklerini belirterek, "Bu süreç içerisinde mali durumu düzelteceğimizi, futbol bütçemizi 20 milyon euro civarına çekeceğimizi, gelirlerimizin yüzde 60'ını futbola harcayacağımızı, borçları azaltacağımızı bildirerek 3 yıl önce ceza almamız kesinken UEFA'yı ikna edip ceza almamıştık. O sözleşmemiz sona erdi. Yeniden önümüzdeki dönemle ilgili toparlayacağımızı söyleyeceğiz. İknaya çalışacağız" dedi.



ANLAŞMAYA UYULMADI

UEFA ile yapılan anlaşmaya uyulmadığını kaydeden Bülbüloğlu, şöyle devam etti: "Biz dediklerimizi yapamadık. İlk 1.5 yıl buna uymuştuk ancak daha sonra çok yüksek bütçede transferler gerçekleştirildi. Şimdi bir yol haritası çizip neden yapamadığımızı anlatmamız gerek. Yeni yönetim olarak bu yüksek bedelli oyuncuları gönderdiğimizi, altyapıya önem vererek oradan çıkardığımız futbolcularla çok iyi yerlere geldiğimizi, birkaç ismi de satarak iyi bir gelir elde ettiğimizi, yeni gelir kaynaklarımızı, Futbol AŞ için koyduğumuz sermaye artışını anlatarak bir savunma yapacağız. İnşallah bir ceza almadan döneriz."



MEN CEZASI ALMAYALIM

Avrupa'dan men cezası almamak için uğraşacaklarını ifade eden Bülbüloğlu, "Önceki yaptığımız sözleşmede bir takım cezai maddeler koymuşlardı. Avrupa kupalarına katılmamız durumunda alacağımız paradan kesilecek 500 bin euro vardı, ilk katılımda onu kesecekler. Onun dışında bonservis ile transfer edilen sadece 1 oyuncuya lisans vererek kulüpleri tasarrufa iten bir takım yaptırımlar mevcut. En büyük ceza Avrupa'dan 1-2 yıl men edilmek. Bunu almamak için uğraşacağız. 2 ayda karar açıklanır" dedi.