Başkandan gençlere garanti

Başkan Ahmet Ağaoğlu, yıllık ücretleri takım arkadaşlarına oranla düşük olan futbolculara, "Siz yeter ki oynayın. Yusuf ve Abdülkadir Ömür gibi size hemen düzenleme yaparız" diyerek moral verdi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, yıllık ücretleri takım arkadaşlarına oranla düşük olan futbolculara, "Siz yeter ki oynayın. Yusuf ve Abdülkadir Ömür gibi size hemen düzenleme yaparız" diyerek moral verdi. Ağaoğlu, her oyuncunun kendileri için değerli olduğunu, gençlerin ve altyapıdan gelenlerin performansının umut verdiğini de belirterek, "Trabzonspor kendi değerleri ile büyüyen ve gelişen bir kulüp haline gelecek. Gençler bizim geleceğimiz. Sizlerle çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.



LİDER TRABZONSPOR

Süper Lig'de, transfer tahtası FIFA tarafından kapatılan Trabzonspor, kadrosunda bulunan birçok oyuncuyla yollarını ayırmasının ardından 24.4 yaş ortalamasıyla ligin en genç takımına sahip oldu. Trabzonspor'u 24.5 yaş ortalamasıyla Bursaspor takip etti. 30.3 yaş ortalamasına sahip olan Başakşehir ise ligin en yaşlı takımı. Diğer takımlar: Kasımpaşa 25.8, Malatya 26.1, G.Saray 26.4, Çaykur Rize ve Göztepe 26.7, Kayseri 26.8, Beşiktaş 27.4, Antalya 27.6, Konya 27.8, F.Bahçe 27.9, A.Gücü 28, Erzurum 28.3, Sivas 28.5, Alanya 28.9, Akhisar 29.1.



ÖMÜR İLE ÖZEL

Teknik direktör Ünal Karaman son dönemde performansında düşüş gözlenen ve sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Abdülkadir Ömür'e sahip çıktı. 52 yaşındaki hoca, öğrencisine, "Senin bugüne kadar ki performansın ortada. Her oyuncu bu tür geçiş dönemleri yaşayabilir. Birlikte bu süreçten daha güçlü çıkacağız. Bizim sana olan inancımız tam. İşine odaklan ve bugüne kadar ne yaptıysan daha da üzerine koyarak devam et" ifadesini kullandı.