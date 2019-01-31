31 Ocak 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Amiri ve Hosseini'yi hazır

İkisi de hazır
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 31.01.2019

Yönetim, İranlı oyuncuları Amiri ve Hosseini'yi Ankaragücü maçı öncesi Trabzon'a davet etti.

Yönetim, İranlı oyuncuları Amiri ve Hosseini'yi Ankaragücü maçı öncesi Trabzon'a davet etti. İki futbolcu A.Gücü sınavının kadrosunda yer alacak. Bugün gelecek olan iki İranlının Ünal Karaman'a, "Takımın performansını yakından takip ettik. Hazır şekilde geliyoruz ve görev verilmesi halinde oynarız" dediği öğrenildi.

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