Büyük protesto

Trabzonsporlu taraftarlar cumartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto için bir eylem düzenleyecek.

Trabzonsporlu taraftarlar cumartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto için bir eylem düzenleyecek. Tüm taraftar gruplarının ortaklaşa aldığı karar sonrası bordo-mavililer, Meydan'da bir araya gelecek. Taraftar grupları bu eylemi yapmalarına gerekçe olarak son dönemde hakemlerin ve PFDK'nın verdiği adaletsiz kararları gösterdi. Bilindiği gibi PFDK bu hafta oynanacak Ankaragücü karşılaşması öncesi yaklaşık 27 bin bordo-mavili taraftara ceza vermiş ve tribüne girişlerini engellemişti. TFF'yi protesto eylemine katılımın yoğun olması bekleniyor.